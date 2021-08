Apesar de terem iniciado o seu processo de divórcio há seis meses, Kim Kardashian e Kanye West continuam a partilhar uma enorme cumplicidade.

Esta quinta-feira, 26 de agosto, o rapper deu um importante concerto - 'Donda'-, em Chicago, no qual a empresária fez questão de estar presente.

"Ele estava com um sorriso tão aberto que se podia sentir a energia dele a irradiar e estava a olhar para ela", disse uma testemunha que viu o momento à revista Us Weekly. "Se virem o vídeo [do evento] vão ver que ele lhe disse, 'Estás tão bonita'".

Será que ainda há esperança de reconciliação para os dois?

