Kaley Cuoco está a ser muito elogiada pela participação na série 'Based on a True Story', da emissora Peacock, mas o que os fãs da atriz não sabem é que a mesma se recusa a voltar a fazer cenas de sexo - o que estava inicialmente previsto neste projeto.

No guião, a personagem de Kaley teria de se envolver sexualmente com uma outra, algo que a artista recusou logo à partida.

"Já passei essa fase. Não vou voltar a fazer isso. Além do mais, quem quer ver isso? Não é a minha praia. Prefiro deixar que outras pessoas o façam e essa é a magia do cinema. Nós, atores, não temos que continuar a fazer estas coisas, algum duplo poderá fazê-lo por nós", justificou a atriz, numa entrevista ao USA Today.

Na série que Kaley Cuoco protagonizou anteriormente, intitulada 'The Flight Attendant', a atriz teve de gravar uma cena íntima com Michiel Huisman, algo que a própria recordou agora. "Quando eles gritavam 'corta', eu ficava parada em cima dele como se estivesse na sanita. Eu pensava: 'não estou a tocar em nada, não estou a olhar para nada.' Eu não sabia o que fazer. Ele disse-me: 'estás a agir de forma tão estranha, estás a tornar isto ainda mais estranho do que precisa de ser. Mas a verdade é que eu estava completamente fora do meu ambiente", relatou.

