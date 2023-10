Kaley Cuoco surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia da filha, Matilda.

A mamã vestiu a menina com um adorável casaco de ganga com flores nos bolsos e um macacão cor de laranja com bolinhas brancas.

A bebé posou para a fotografia com um sorriso no rosto e a imagem - que foi publicada nas storeis da página de Instagram da atriz na passada sexta-feira - foi destacada pela People. Veja abaixo.

De recordar que a pequena Matilda é fruto da relação da estrela de 'A Teoria do Big Bang' com Tom Pelphrey.

© KALEY CUOCO/INSTAGRAM

