Depois de no dia 24 de setembro o papá Luís Filipe Borges ter anunciado o nascimento do segundo filho, o bebé Fausto, a mulher do comediante mostrou um carinhoso vídeo no Instagram.

O vídeo começa com imagens de Sara Santos grávida e termina com a mulher de Luís Filipe Borges já com o bebé nos braços.

"O segundo filho tem direito a uns pais mais tranquilos e um irmão mais velho que quer dar beijinhos e ensinar o abecedário, ainda que insista que já não são horas de dormir. O nosso Fausto já tem duas semanas", escreveu na legenda da publicação. Veja o vídeo abaixo.

De recordar que além do bebé Fausto, o casal tem em comum o pequeno Tomé, que é agora o irmão mais velho.

Leia Também: Luís Filipe Borges já foi pai pela segunda vez