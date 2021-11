Kaia Gerber e Jacob Elordi terminaram o namoro, revelou uma fonte ao Page Six. A publicação nota que a separação foi "amigável", sendo que os dois decidiram seguir caminhos diferentes após um ano de relacionamento.

As especulações quanto ao fim do namoro começaram quando Gerber, de 20 anos, decidiu apagar do seu Instagram todas as fotos que tinha com Elordi, de 24, tendo deixado apenas a mais recente, publicada em setembro.

Não se sabe os motivos que levaram à separação do casal.

