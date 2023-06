Foi com uma publicação que fez no Instagram que Justin Timberlake homenageou o pai, Randall Timberlake, e o padrasto, Paul Harless, no Dia do Pai, que foi celebrado nos EUA este domingo, dia 18 de junho.

O cantor destacou na rede social várias imagens de momentos vividos com ambos e dedicou-lhes uma carinhosa mensagem.

"Quando fui pai, percebi o papel importante que estes dois seres humanos incríveis desempenharam na minha vida. Sou muito grato por ter não um, mas dois pais", começou por escrever. "Amo-vos muito!!! Feliz Dia do Pai para todos os pais", completou.

De recordar que o artista é pai de duas crianças, Phineas, de dois anos, e Silas, de oito, fruto do casamento com Jessica Biel.

