Lidar com a polémica criada à volta do seu casamento com a atriz, que terminou em 2017, foi algo particularmente complicado para o ator.

A relação de Justin Theroux com Jennifer Aniston atraiu a atenção da imprensa cor-de-rosa e dos seguidores e o mesmo se aplicou quando o casal se decidiu divorciar. Foi precisamente desta fase que o ator de 49 anos - que foi casado com a estrela de 'Friends' entre 2015 e 2017 - falou durante uma entrevista à revista Rolling Stone. Justin confessou que achou irritante o facto de tantas pessoas estarem "curiosas" quanto à sua vida privada. "É interessante. Em circunstâncias ideais és conhecido pelo que fazes ou pelas tuas contribuições às artes, literatura, cinemas, o que quiseres. Mesmo que haja uma crítica negativa pensas, ok, vou ter fair play", começa por argumentar. "Mas há pessoas que são apenas curiosas sobre a vida privada dos outros, e... acho que a melhor coisa a fazer é desviares-te disso. (...) É frustrante, porque pensas, 'bem, o [escritor] John Updike não teve de levar com estas mer***, e era conhecido do público", desabafa. Leia Também: Ex-marido de Jennifer Aniston garante que ainda ama a atriz Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram