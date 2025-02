Nicole Brydon Bloom está noiva de Justin Theroux, o conhecido ator de 'The Leftovers', 'The Girl on the Train' e... 'ex' de Jennifer Aniston.

Nicole, por seu turno, ganhou destaque em 'The Gilded Age' e está, atualmente, a ter sucesso na série da Hulu, 'Paradise'.

Antes de conhecer Nicole, Justin Theroux, 23 anos mais velho do que a sua noiva, esteve casado com a também atriz, Jennifer Aniston, entre 2015 a 2018.

Os dois mantém uma grande amizade. Na verdade, quando foi questionado sobre a ex-mulher em setembro, Justin disse ao The Times: "Ela é muito querida para mim. Sinto-me meio que seu protetor".

Foi em fevereiro de 2023, cinco anos após o seu divórcio, que Justin conheceu Nicole Bloom. O casal foi visto num evento da Netflix, realizado no clube social de Nova York, Zero Bond, mas a natureza do seu relacionamento não ficou clara na altura.

Foi só em agosto do mesmo ano que os dois foram 'apanhados' em demonstrações públicas de afeto ao pé de um restaurante em Nova Iorque.

Nicole Brydon Bloom e Justin Theroux © Amy Sussman/WireImage

