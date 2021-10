Justin Bieber está pronto para aumentar a sua família. Numa cena do documentário 'Justin Bieber: Our World', que estreou esta sexta-feira, 8 de outubro, na Amazon Prime, o cantor, de 27 anos, surge a falar com a mulher, Hailey Baldwin, de 24, precisamente sobre o assunto.

"A minha intenção para 2021 é continuar a estabelecer objetivos e a divertir-me enquanto o faço. Certificar-me de que coloco a minha família em primeiro lugar e ter um rebento", afirmou na véspera da última passagem de ano.

"Em 2021?", questionou Baldwin, ao que o artista respondeu que gostaria de "começar a tentar" no final deste ano (2021).

"Veremos", respondeu a modelo.

A ser verdade, então este objetivo estará a ser colocado já em prática.

Recorde-se que Justin e Hailey sempre mostraram um grande interesse em serem pais, contudo, estavam à espera do momento certo para que tal acontecesse.

