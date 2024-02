Justin Bieber não podia estar mais orgulhoso de Usher pela atuação no Super Bowl e fez questão de se manifestar em público.

Numa publicação que fez no Instagram, pode ler-se: "Amo-te, meu irmão, ninguém canta e dança como tu. Amo-te do fundo do meu coração". Veja a mensagem na íntegra na partilha abaixo.

De recordar que muitos especularam que Bieber iria participar no espetáculo de Usher no Super Bowl. No entanto, apesar dos vários convidados especiais, Justin não foi um deles. Ainda assim, esteve nas bancadas com a namorada, Hailey.

Leia Também: Usher 'aqueceu' o Super Bowl sem camisola e com convidados especiais

Leia Também: Ao lado de Justin Bieber, Hailey estreia novo look no Super Bowl 2024