Ontem foi um dia particularmente especial para Justin Bieber. A sua irmã mais nova, Jazmyn Bieber, completou 14 anos de vida, data que o músico lembrou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Nem posso acreditar que estou a dar os parabéns à irmã mais querida, linda e preciosa que um irmão poderia pedir!", escreveu na legenda de uma publicação onde posam os dois.

Recorde-se que Justin e Jazmyn são filhos do mesmo pai, Jeremy Bieber. A jovem nasceu da anterior relação de Jeremy com Erin Wagner. O cantor tem mais um irmão, o pequeno Bay, de três anos, do atual casamento do pai com Chelsey.

Leia Também: "Achava que o casamento iria resolver todos os meus problemas"