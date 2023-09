Justin e Hailey Bieber completam cinco anos de casados e a data foi assinalada pelo cantor de forma muito romântica, nas redes sociais.

Justin declarou-se à companheira num texto onde ainda fez notar que esta relação excedeu "todas as expetativas".

"Para a mais preciosa, a minha amada. Cinco anos. Conquistaste o meu coração. Eu sei do fundo da minha alma até aos meus ossos que esta jornada contigo tem vindo a exceder as nossas expectativas mais alucinantes. Então, vamos continuar a sonhar! Um brinde ao para sempre. Amo-te com todas as forças do meu ser. Feliz aniversário de cinco anos", escreveu o artista.

Veja na galeria as fotografias que Justin Bieber partilhou com os seguidores.

