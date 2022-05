Como é habitual, Dolores Aveiro deixou no Instagram uma mensagem de apoio ao Sporting antes de cada partida.

Este sábado, 14 de maio, os leões jogam contra o Santa Clara e a mãe de Cristiano Ronaldo voltou a deixar uma mensagem ao clube do seu coração. No entanto, desta vez partilhou uma fotografia onde aparece junto do neto Cristianinho, de 11 anos.

"Bom fim de semana para todos vocês. Boa sorte Sporting", escreveu.

