Júlio Isidro foi convidado para participar num videoclipe dos Black Mamba. A novidade foi dada pelo próprio apresentador da RTP, que falou deste desafio numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Fui convidado para participar num videoclip dos Black Mamba. E fui. No escuro, em saber bem ao que ia", começa por dizer.

"Disseram-me apenas que o grupo queria reconstituir uma cena do Passeio dos Alegres numa homenagem ao enorme e único António Variações. Pediram-me para levar roupa parecida com aquele período de há quarenta anos e levei", descreve.

"Da mesma forma como há quarenta anos quando estive no início de carreira do Variações, aqui me disponibilizei mais uma vez para dar uma mãozinha a este grupo já consagrado", refere ainda, notando que o videoclipe será para o tema 'Love's Dope'.

Leia Também: "Vou andar porque confinar também pode ser morrer"