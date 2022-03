'O Amor é um Som' é a peça de teatro de Carla Vasconcelos que levou Júlio Isidro a estrear-se no palco.

O espetáculo é "uma homenagem aos tempos áureos da rádio e aos homens e mulheres que dela fizeram parte" e que vai estar em cena até ao dia de março, na sala Mário Viegas, no teatro São Luiz, em Lisboa.

No Facebook, Júlio Isidro já falou sobre a estreia do espetáculo, que aconteceu esta quinta-feira, 3 de março.

"'O Amor é um Som', foi um sonho. No final da estreia, o espetáculo teve um longo aplauso de pé. Se tivesse sido no Old Vic de Londres teria acontecido uma standing ovation! A rádio, os que a fizeram e fazem há cem anos, e aqueles que, neste grupo a transbordar de amor, agora lhe prestam tributo, estão de parabéns. Que bom ter feito parte deste momento. E logo, às 19h30, haverá mais. É no nosso S. Luís, sala Mário Viegas", disse.

