Júlio Isidro e Sandra Barros completaram 25 anos de casamento e a data especial foi celebrada com alguns dias de descanso a dois num hotel.

O comunicador aproveitou o Facebook para falar sobre esta união duradoura que diz ser feita de "conquistas dia a dia".

"Lua de Prata. Ou boda, que num casamento é celebração. A origem vem do étimo latino 'vota' que significa promessa ou compromisso. O casal Isidro anunciou-se em parte incerta para poder saborear em intimidade, cinco dias de uma relação feita de conquista dia a dia. O nosso casamento há 25 anos, não foi apenas a união de duas pessoas 'perfeitas'... mas de duas pessoas que se aceitam e que por amor, desejam ser melhores uma para a outra. Desta vez vez foi a prata, o metal que se molda como nos moldamos um ao outro. Quanto mais cuidada é a relação mais brilhante fica", começou por escrever Júlio Isidro.

"Vivemos dias de sonho acordado num espaço de muito bom gosto, conforto, comida provocadoramente apetitosa e simpatia de todos os colaboradores. Um 'passarinho' deve ter informado a direção [do hotel] da festa discreta que queríamos celebrar, mas no dia 24 de Abril, quando reentrámos no quarto a decoração encantou-nos. Tantas pétalas em forma de coração para dois corações a bater em sincronismo. Pelas mordomias que nos proporcionaram, para além do nosso contrato de reserva, estamos profundamente gratos", acrescentou o apresentador, destacando a forma como o casal foi tratado nesta unidade hoteleira.

"Foi a nossa Lua de Prata, 25 anos de casados, e o desejo íntimo que na impossibilidade biológica do ouro, fica nos meus projectos de vida a comemoração da Lua de Pérola , 30 anos de uma ligação com frutos , nosso orgulho e paixão. Sem pedir muito à vida, vamos fazer o culto desta ligação todos os dias até à pérola. Tal como elas , as pérolas, vieram da ostra que nós somos, num grão de areia de amor. Como escreveu Camilo Castelo Branco... atrás da poesia do amor, veio no dia 24 de Abril de 1998, a prosa do casamento. Acrescento... prosa poética", concluiu.

Leia Também: Júlio Isidro passa Páscoa doente. " Vim ao sol só para a foto e respirar"