Julio Iglesias esteve em destaque nos últimos dias na imprensa internacional depois de ter começado a circular o rumor de que o músico espanhol, atualmente com 79 anos, estaria numa cadeira de rodas e com problemas de demência que, alegadamente, o estariam a fazer esquecer-se das letras das suas canções.

Segundo os apresentadores do programa 'A la tarde', da TV América Argentina, uma lesão antiga estaria a causar-lhe dores fortes que o deixaram numa cadeira de rodas.

A jornalista Cora Debarbieri referiu na emissão que "ele sofreu um terrível acidente quando era muito, muito jovem, e teve que ser operado à coluna vertebral, o que lhe trouxe muitas dores e muitos transtornos ao longo da sua vida".

Já o apresentador Matías Vázquez contou que o sistema motor e cognitivo de Julio Iglesias não está a funcionar bem e que, por isso, "ele não se lembra das próprias canções".

Após os rumores terem começado a circular, o músico espanhol resolveu reagir à polémica através das suas contas oficiais nas redes sociais.

"De forma grosseira para aqueles que me fizeram duvidar da minha saúde, digo-lhes que tenho DPM [distúrbios psíquicos menores], mas para as pessoas que realmente me amam há tantos anos, digo-lhes que nunca tive uma mente tão clara, estou a escrever as minhas memórias. E agradeço com toda a minha alma, o vosso amor para sempre", começou por declarar, assegurando que a fotografia que juntou às suas palavras foi captada há poucos dias.

"Estou incrédulo com tanta especulação por não querer dar entrevistas agora. Voltei a ler em vários locais que estou numa cadeira de rodas, com a cabeça perdida e que nem me lembro das minhas músicas, como podem ser tão maliciosos e acumular tanto mal...", lamentou.

