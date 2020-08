Fotografias de Julio Iglesias tornaram-se virais na Internet. Em causa está o facto do cantor de 76 anos surgir visivelmente debilitado, durante umas férias na República Dominicana. Nas imagens, divulgadas primeiramente pelo 'Sálvame', o artista surge a caminhar com o apoio de duas jovens, as quais também não passaram despercebidas.

As fotografias deram origem a outras dúvidas, nomeadamente, o motivo pelo qual Miranda, mulher de Julio há 30 anos, não o surge a apoiar neste momento.

"O Julio não está bem e tem muitos problemas de coluna, por isso, não tem estabilidade no corpo. Ele anda assim. A sua mente também não está igual. Tenho o visto pior", revelou uma amiga, Teresita Avilés, ao programa de televisão espanhol.

Afastado do palco há dois anos, os planos era que regressasse à música este ano, algo que não aconteceu por causa da pandemia.

Leia Também: Taylor Swift ajuda jovem portuguesa a realizar sonho e doa 26 mil euros