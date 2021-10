A próxima emissão do 'Conta-me' é com o ator Júlio César, um testemunho que vai para o ar no próximo sábado, 16 de setembro.

Na página oficial de Instagram da TVI foi divulgado um excerto da conversa do artista com Manuel Luís Goucha, onde Júlio fala sobre a fase "complicada" do filho quando adoeceu.

"Mas a maior dor foi ver um filho de 54 anos numa fase muito complicada?", perguntou Goucha.

"Foi. As famílias pequenas têm isto. Se há um que adoece, tem de lá estar o outro porque não há mais ninguém para ir. E a minha família é muito pequena, tenho um irmão, um filho...", disse o ator.

