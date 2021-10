Manuel Luís Goucha revelou esta segunda-feira o nome do convidado que estará em grande destaque no programa 'Conta-me' do próximo sábado, dia 16.

O apresentador entrevistou Júlio César, o Abel da novela 'Festa é Festa'.

"Uma conversa deliciosa. Das que correm sem darmos por ela. Com tanto para partilhar", promete Goucha na legenda de um conjunto de imagens que marcaram o seu encontro com o ator.

'Conta-me', recorde-se, vai para o ar na TVI após o 'Jornal da Uma'.

Leia Também: "Morreu-nos a Amália!": Goucha e marido lamentam partida de 'cãopanheira'