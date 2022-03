A Betclic Challenge House vai agora para a quarta semana e é um reality show cada vez mais adorado pelos portugueses. Depois de apenas 3 episódios lançados, o novo projeto da Betclic já conta com mais de 140.000 visualizações, acumulando, assim, uma média de mais de 45.000 visualizações por episódio.

O primeiro grande desafio da semana da 'Música' levou Julinho KSD e Holly Hood à casa para juntar os influenciadores, num ringue de boxe, para uma verdadeira batalha musical. Os influenciadores foram, assim, desafiados a cantarem uma música de cada um dos seus mentores, 'Stunka' de Julinho KSD e 'Miúda' de Holly Hood.

Depois de afinarem as vozes, os influenciadores conseguiram fazer jus às músicas e interpretá-las da melhor maneira.

De limusina para o segundo desafio, as equipas seguiram o seu caminho para irem conhecer Sippinpurpp e benji price e levarem a sua criatividade ao limite, criando uma 'battle de rap', conforme pode ver no episódio, que disponibilizamos abaixo:

Siga o link

Depois de uma troca acesa de 'dicas', a equipa vermelha lá conseguiu vencer o seu primeiro desafio desde que o reality show começou. Uma conquista para uma equipa que bem precisava. E uma conquista que valeu aos vencedores 5 camisolas do Fato Treino do City (novo single do Sippinpurpp) e 5 bilhetes duplos para o concerto de apresentação do novo álbum 'Ígneo' do benji price, no Teatro Tivoli BBVA no próximo dia 4 de março.

Este acabou por ser o verdadeiro aperitivo para o que aí vinha.

A Cidade FM foi conhecer a Betclic Challenge House, com Hélder Tavares e a Tecas a serem os mestres de cerimónia, com outro grande desafio a irromper pela casa. As equipas foram desafiadas a acertarem as músicas que a DJ Tecas escolhia: Quim Barreiros, Doja Cat ou Pedro Sampaio dificultaram a vida aos influenciadores.

A semana não acabou sem mais um desafio, com Tay a ir à casa dar alguma animação e dança a uma semana que se revelou muito complicada para os 'pés de chumbo' e para as vozes desafinadas dos Tiktokers.

Para Miguel Domingues, diretor de comunicação da Betclic, "a Betclic Challenge House é um projeto muito desafiante desde o início". "Desde escolher os Tiktokers - para nós era essencial que tivessem em si o verdadeiro espírito da marca - até todos os convidados que iríamos levar à casa para desafiarem os nossos influenciadores, foi um processo longo e demorado, mas que vemos agora que começa a dar frutos com os portugueses a reconhecerem o modelo pioneiro que apresentamos com a Betclic Challenge House. Este é mais um projeto que se enquadra na nossa estratégia de desenvolvimento de novos conteúdos e de entretenimento".

A Betclic Challenge House é um programa pioneiro de 'reality show' para maiores de 18 anos, que junta um grupo de 10 influenciadores nacionais e internacionais numa casa em Sintra para testarem os seus limites através de múltiplos desafios lançados por convidados especiais do mundo do desporto, da culinária, música, entre outros.

