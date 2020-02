Juliana Paes decidiu tirar uns dias de férias no início do ano para viajar com o marido, Carlos, e os filhos, Pedro, de nove anos, e António, de seis, para os Estados Unidos. Uma experiência única, pois foi a primeira vez que fez uma viagem sem a ajuda da babysitter.

"A prioridade nesta viagem foram as crianças. Viemos sem babysitter e estávamos 100% dedicados a eles. Os programas era com eles, até para jantar! Claro que tudo tem que ser mais cedo, respeitando os hábitos que eles já tinham, mas abrindo exceções porque eles estavam de férias. Por isso podiam dormir até mais tarde, comer umas 'porcarias' e, confesso, foi a primeira vez que viajamos assim, só nós os quatro", disse a atriz, como cita a revista Quem.

Uma experiência que uniu mais a família, como destaca Juliana. "Sinto agora, no fim da viagem, que estamos mais conectados, mais agarradinhos", confessou, recordando alguns momentos inesquecíveis.

"Tomei banho e lavei ao mesmo tempo as cuecas. Zero glamour! Mas nunca estive tão feliz. Há o cansaço, mas há também uma sensação maravilhosa", rematou.

