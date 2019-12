O Natal de Júlia Pinheiro é em casa, "com a família nuclear". "Filhos, netos, a minha sogra, a minha mãe", conta a apresentadora num texto escrito entre os preparativos para a grande noite.

Bacalhau com batata assada, cabrito à moda da Júlia e sonhos, são as tradições que fazem parte da ementa.

"Não é uma mesa farta. É uma mesa aconchegante, sobretudo pelos sorrisos ansiosos das crianças. Para elas, o momento mais esperado não é a ceia. Para as netas Francisca e Benedita, a sobremesa chama-se Pai Natal", garante.

E quem é o Pai Natal que faz as delícias das crianças? "O Rui Maria Pêgo Santa Claus", ou seja: o marido da apresentadora.

"E o nosso Santa Claus é, convenhamos, o mais divertido do mundo inteiro. Por volta da meia noite, irrompe porta adentro com o seu saco vermelho e desata a distribuir presentes pelos elementos da família. Canta ho ho ho, diz umas graçolas sobre a Lapónia e desculpa-se com a falta de desvelo dos duendes pelo seu fato amarrotado", pode ainda ler-se na divertida mensagem partilhada no blog 'Júlia'.

Leia Também: O curioso pedido que a neta de Júlia Pinheiro fez ao Pai Natal