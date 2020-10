Dois dias depois da SIC festejar o 28.º aniversário, há novos motivos para celebrar: Completam-se dois anos desde a estreia do programa 'Júlia' e Daniel Oliveira, diretor de entretenimento e programas do canal, não deixou de parabenizar publicamente o formato de Júlia Pinheiro.

"Foi a 8 de outubro de 2018 que foi para o ar o primeiro JÚLIA, um programa pensado sobre a ideia de que todas as histórias são especiais e todas as pessoas têm algo para nos contar. Conduzido de forma exímia pela nossa Júlia Pinheiro, com produção da Fremantle e uma fantástica equipa de produção e redação e técnica, que conquistaram desde o início o coração dos portugueses", elogiou.

Por fim, anunciou que a emissão de hoje vai receber Sofia Alves, que recentemente revelou estar de volta à ficção no canal: "Hoje celebramos a data com um super programa, que tem Sofia Alves como convidada principal".

