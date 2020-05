Preparada para entrar no ar com o seu novo programa, 'Hora da Júlia', na Rádio Renascença, Júlia Pinheiro aproveitou para partilhar com os seus seguidores uma das peças únicas que fazem parte da sua estimada coleção de bules.

"Hora da Júlia sem chá não existe. Este bule pertence aos presentes de casamento dos meus pais. A minha mãe conseguiu conservar isto tudo quase 60 anos. A memória é tão poderosa. Partilhem as vossas", escreveu a famosa apresentadora na legenda da sua publicação.

Veja abaixo a peça que encantou os fãs:

