Vive-se deste o início desta semana o começo de uma nova normalidade em Portugal. O país entrou numa nova fase com o plano de levantamento das medidas de confinamento que tinham em vista evitar a propagação da pandemia de Covid-19, mas as medidas de distânciamento continuam a ser fundamentais neste período e o uso de máscaras passou a ser recomendado e até obrigatório em alguns casos.

Atentos à situação atual, foram muitos os famosos que esta semana reforçaram o uso de máscaras de proteção e nas suas redes sociais deram o exemplo.

Entre as celebridade portuguesas encontramos máscaras para todos os gostos, desde as mais simples às mais pomposas, com padrões ou até bordadas com as letras do seu nome.

Espreite a galeria e inspire-se nas máscaras dos famosos.

