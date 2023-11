Como foi destacado na página de Instagram da SIC, Júlia Pinheiro fez uma participação na novela 'Flor Sem Tempo'.

As personagens de Bárbara Branco (Catarina) e Mariana Cardoso (Vera) foram ao programa 'Júlia' e as imagens vão para o ar no episódio desta quinta-feira, dia 2 de novembro.

Sobre a participação na novela, a apresentadora destacou: "Para mim é sempre muito excitante porque quero estar sempre à altura. Não é exatamente a minha área de atuação habitual, não é a minha performance habitual. Portanto, foi divertido. As meninas são super talentosas, estiveram muito bem e fizemos esta gravação em muito pouco tempo porque elas facilitaram muito. Gostei muito".