Recentemente, Júlia Pinheiro partilhou uma fotografia com um visual 'parisiense' e os elogios dos seus seguidores não se fizeram esperar. Foram muitos aqueles que disseram que a apresentadora estava muito elegante e, aparentemente, mais magra.

No seu blog, Júlia teve a oportunidade de comentar o assunto, explicando que a sua aparência tem um segredo: yoga.

"Desde há algum tempo que assisto com curiosidade e interesse aos efeitos desta atividade numa grande amiga. Sempre que sai das suas aulas de yoga, chega-me com um sorriso rasgado e uma tranquilidade de meter inveja aos stressados do costume – no qual me incluo, em contra-relógio", afirma.

Apesar de ao início se ter mostrado reticente, a prática acabou por revelar-se surpreendentemente diferente. "É a antítese do meu formato pré-concebido. Trabalha músculo, definição e também concentração, de uma forma não direta", faz saber.

"A verdade é que os efeitos já são visíveis. Posturas, trabalho de força, desafio exigente que ajuda a promover a definição corporal . Não estou mais magra e a balança confirma. Mas graças ao yoga, pareço. E isso soa-me lindamente", completa.

