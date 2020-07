Júlia Pinheiro foi surpreendida, na tarde desta terça-feira, com um presente especial de uma convidada do seu programa, que ocupa as tardes da SIC. Uma prenda que a apresentadora fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Romina Fernandez foi minha convidada hoje. Veio contar como foi difícil ser mãe. Trouxe um presente que me encantou: um bolo fantástico. Muito obrigada", escreveu na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde mostra a referida surpresa.

Um bolo inspirado na apresentadora e no seu programa, que pode ver na publicação abaixo.

