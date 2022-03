Júlia Pinheiro não festeja o Carnaval há mais de três décadas e explicou o porquê numa publicação que fez na sua conta de Instagram. A apresentadora referiu que tal se deveu ao facto de ter passado a época festiva no Brasil, numa altura em que se encontrava de lua de mel.

"Talvez porque a experiência do Rio de Janeiro foi de tal forma marcante que chegou para mais de três décadas. Estava em Lua de Mel e fizemos uma paragem no Rio para sambar. Os desfiles com mais de 100 anos de tradição fazem parar a cidade. O país, aliás. Pelo menos uma vez na vida, recomendo o carnaval carioca", nota.

"Esta minha 'máscara' – versão Indiana Jones – foi usada numa sessão fotográfica do Blogue Júlia, em 2017, para retratar a minha paixão pela arqueologia. Hoje volto a publicá-la para lhe desejar uma boa terça feira de Carnaval. Com Paz", completou.

