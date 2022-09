Júlia Pinheiro revelou ter tido uma "crise de cristais desalinhados", um problema que explicou estar relacionado com os ouvidos e que é "altamente incapacitante". Esta sexta-feira, dia 1 de setembro, a apresentadora fez um agradecimento nas redes sociais.

"Final de uma semana de quase imobilidade no estúdio. As crises no ouvido estão mais suaves. Agradeço as centenas de mensagens que enviaram com os desejos de melhoras e o contacto de muitos médicos que já ajudaram outros pacientes como eu", escreveu.

Recorde que, devido a este problema, a apresentadora precisou de ser substituída de urgência por Andreia Rodrigues no programa das tardes da SIC.

