Em mais um fim de semana de confinamento, Júlia Pinheiro 'abriu as portas' de sua casa para partilhar com os seguidores uma foto do espaço dedicado à leitura.

O recanto impressionou os fãs pelo enorme número de livros que preenche uma das paredes da sala, o que conquistou grandes elogios.

"Que maravilha de espaço", escreveu uma seguidora. "Ai essa biblioteca", afirmou outra.

Houve ainda quem notasse a presença de um elefante de peluche, que tornou o registo fotográfico ainda mais acolhedor. Ora veja.

