Júlia Pinheiro chegou a casa "destroçada" por estes dias depois de ouvir na primeira pessoa as histórias de dor de alguns dos convidados que recebe diariamente no programa 'Júlia', das tardes da SIC, quando um email veio trazer-lhe a felicidade de que o seu dia precisava.

"Felicidade é, após chegar a casa, destroçada pela aflição e dor de quem ouço, abrir a caixa de email e ler a oferta, generosa, genuína, de alguém que se compromete a assumir todas as despesas de um tratamento que vai mudar a vida de um convidado", conta a apresentadora na sua conta oficial de Instagram.

Trata-se de "um convidado que recentemente se sentou no sofá Júlia" mas sobre o qual a apresentadora prefere não revelar o nome ou história.

"Mantenho anónima a pessoa de coração grande bem como a história que despertou a sua sensibilidade. Mas não consigo silenciar a minha felicidade convosco. Sei que também vão ficar felizes com estas três linhas de email que recebi e que me encheram o dia", completa Júlia, radiante com este final feliz.

