O programa com a famosa frase 'soltem a parede' está de volta à SIC. 'Salve-se Quem Puder' estreou o seu regresso na noite de domingo, dia 18 de junho, novamente com Diana Chaves e Marco Horácio no papel de apresentadores.

Nesta primeira emissão, as capitãs de cada grupo foram Carolina Carvalho - que confessou ainda estar com a "anca dorida" - e Júlia Palha.

Entretanto, Júlia Palha manifestou-se na sua página de Instagram sobre o programa, mostrando-se muito feliz por ter feito parte desta divertida emissão.

"Não vos consigo descrever a emoção que foi fazer parte do programa que há 14 anos (quando tinha 10 anos) via na minha televisão e no qual tinha o sonho de um dia poder participar. Diverti-me do primeiro ao último segundo, até quando fui ao charco", começou por dizer.

"Quero desde já pedir-te desculpa Carolina Carvalho, não percebo porque fico tão competitiva nestes programas, sabes que te amo muito", disse, elogiando depois os apresentadores do formato.

"Importante não esquecer de tirar o chapéu à Diana Chaves e ao Marco Horácio que, depois de tanto tempo, conseguiram manter a mesma energia e trazer as gargalhadas e nostalgia que o programa merecia", destacou.

"Obrigada ainda à minha equipa linda que me cuidou como ninguém, Fernando, Rodrigo e Hugo, vocês são os maiores. E por fim, mas não menos importante, obrigada a todos vocês que neste domingo à noite escolheram ficar desse lado a rir com a desgraça alheia. Sem vocês seriamos só uns doidos a cair numa piscina mais fria do que o esperado para junho. Vocês são lindos!!! Gostaram???", completou.

