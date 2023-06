"14 anos depois, estamos de volta". Foi com estas palavras que Diana Chaves e Marco Horácio começaram a publicação que cada um fez na sua página de Instagram na noite deste domingo, 18 de junho, dia em que regressou o 'Salve-se Quem Puder' à SIC.

"Muita coisa aconteceu entretanto, mas acho que hoje vamos perceber que há coisas que não mudam. Durante estes anos, muitas vezes me perguntaram quando voltaríamos a soltar paredes… A partir de hoje vamos voltar a juntar as famílias ao serão! Só espero que se divirtam tanto, quanto nós. Até já", disse Diana Chaves pouco antes de o primeiro episódio do formato ir para o ar.

Por sua vez, Marco Horácio escreveu: "Esperamos estar à altura das expectativas. Uma coisa é certa, voltar a trabalhar com a Diana foi como se nunca tivéssemos parado. Gosto genuinamente de trabalhar contigo e divirto-me demais contigo. Grande profissional, amiga e apresentadora. Agora é o público que manda. Obrigado SIC e Daniel Oliveira pelo enorme mimo e confiança! Soltem a parede, soltem as gargalhadas e soltem a televisão feita para toda a família! Um abraço a toda a magnífica equipa da [produtora] Fremantle Portugal e ao super Betão".

Neste regresso do formato, Júlia Palha e Carolina Carvalho foram as capitãs de cada equipa. Entretanto, na página oficial da SIC no Instagram já foram destacadas algumas imagens do programa e as reações foram positivas.

"Foi uma noite maravilhosa" ou "que saudades já tinha disto" são algumas das várias mensagens que se pode ler na caixa de comentários.

