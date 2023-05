A SIC decidiu trazer de volta ao pequeno ecrã o programa 'Salve-se Quem Puder', que será novamente apresentado por Diana Chaves e Marco Horácio.

Entretanto, no Instagram, Diana Chaves já reagiu à grande novidade, mas não foi a única.

Marco Horácio foi o primeiro a manifestar-se logo após o canal ter partilhado publicamente a notícia.

"13 anos depois, estamos de volta. Estou feliz e a Diana também! Esperamos voltar a juntar as famílias portuguesas à frente do ecrã para ver pessoas a tentarem o quase impossível e levarem com uma parede de esferovite na tola. Um programa que marcou gerações, e que volta a pedido do público. Obrigado público pelo carinho e 'Soltem a Parede'. Na SIC, pois claro", escreveu.

