Os espectadores pediram, Daniel Oliveira acedeu. O 'Salve-se Quem Puder' volta em breve à televisão e os fãs ficaram em êxtase com a notícia, divulgada na noite de ontem, 3 de maio.

Em poucos minutos, várias foram as reações à novidade. Muitas pessoas destacaram que este era um desejo antigo dos espectadores da SIC, valendo o destaque para o comentário de uma das estrelas do canal. "Deus ouviu as nossas preces", escreveu Júlia Palha.



Também João Paulo Sousa, apresentador da SIC, mostrou interesse em participar no formato como concorrente: "Onde e a que horas?".



"Finalmente abrem os olhos com programas que os portugueses querem ver", "SIC a subir cada vez mais na minha consideração", "finalmente" e "estou tão feliz" são outros dos comentários deixados na publicação que a SIC fez nas redes sociais.



