A nova edição do 'Salve-se Quem Puder' estreou no último domingo, colhendo reações do público, dos apresentadores, Diana Chaves e Marco Horácio, e agora também de uma das convidadas especiais do divertido programa.

Carolina Carvalho defrontou Júlia Palha, enquanto capitã de equipa, na emissão de estreia e, assegurou, viveu uma experiência memorável.

"Sou fã do 'Soltem a Parede' (sei que não sou a única que vai chamar o programa sempre assim) desde que estreou há 14 anos. Ser convidada para a estreia da nova edição, ainda por cima com a minha amiga Júlia Palha, foi só incrível", reagiu no Instagram.

A atriz acabou por 'ir ao banho' ao não conseguir passar uma das paredes e contou ter ficado algo dorida. "Ainda com a anca dorida, mas estou bem", garantiu, fazendo assim um balanço positivo da sua participação.

Espreite a galeria e veja as imagens que marcaram a prestação de Carolina Carvalho.

Leia Também: Apresentadores e internautas reagem ao regresso de 'Salve-se Quem Puder'