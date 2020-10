A SIC está de parabéns e o 28.º aniversário da estação foi celebrado no programa 'Casa Feliz', juntamente com a estreia do novo cenário do formato que ocupa as manhãs do canal.

Uma emissão especial que contou com a presença de muitos rostos da estação de Paços de Arcos, entre eles a atriz Júlia Palha, que acaba de se juntar ao canal.

Minutos antes de entrar no ar no programa 'Casa Feliz', Júlia Palha fez questão de destacar na sua página de Instagram: "Quase a entrar em direto na 'Casa Feliz'".

Em conversa com os apresentadora Diana Chaves e João Baião, Júlia Palha confessou que "é preciso coragem para mudar", mostrando-se muito entusiasmada com este novo desafio.

Além disso, foi ainda revelado que a atriz é a próxima convidada de Daniel Oliveira, entrevista que vai ser transmitida já no próximo sábado.

