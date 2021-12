Carolina Carvalho está de parabéns. A atriz termina a semana com a celebração de uma data especial: completa 27 anos.

No Instagram, a colega e amiga Júlia Palha não tardou em dar os parabéns à namorada de David Carreira. De recordar que ambas as atrizes fazem parte do elenco da novela 'A Serra', da SIC.

"Muitos parabéns a esta amiga incrível que a vida me deu, que continues o ser de luz, de sorriso fácil e mil histórias por contar, que deixa toda a gente feliz com a tua simples, mas indispensável, presença. Adoro-te Carolzinha, conta comigo sempre", escreveu Júlia Palha na legenda de uma fotografia de ambas.

