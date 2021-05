Júlia Palha foi uma das figuras públicas que manifestou o seu apoio a Manuel Moreira, após o ator ter denunciado na sua conta de Instagram ataques homofóbicos de que tem vindo a ser alvo ao longo dos últimos tempos.

Depois de deixar um comentário na publicação referindo que era "bem feita", uma vez que os autores "mereciam ser expostos", eis que acrescentou mais algumas palavras nas stories da sua própria página.

Comentário deixado pela atriz na publicação feita por Manuel Moreira© Instagram - Júlia Palha

"Cresçam e apareçam. Se dão tanta importância e gostam tanto de criticar a sexualidade dos outros, é porque, com certeza, estão muito pouco à vontade com a vossa", esgrima

"Se perdem tempo do vosso dia a dia a fazer qualquer comentário depreciativo que seja, portanto bullying, a alguém, seja pela sua sexualidade, pelo seu corpo, pelas suas escolhas ou por que motivo for, percebam que as vossas palavras e ações têm consequências na cabeça de uma pessoa e que do outro lado dos vossos ecrãs está um ser humano", nota.

"Espero genuinamente que situações como as que o Manuel Moreira passa, eu passo, e tantas outras pessoas passam (sendo ou não figuras públicas) nunca aconteçam a um filho/a, amigo/a ou familiar vosso. Mais amor por favor!", completou.

Reflexão sobre o assunto feita pela atriz© Instagram - Júlia Palha

