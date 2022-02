Kim Kardashian e Julia Fox escolheram visuais em látex para a Semana da Moda de Milão.

Na quarta-feira, a fundadora da Skims foi vista em Itália com um look de látex, preto. Um conjunto de calças (de 1283 dólares - cerca de 1.150 euros) e uma blusa a combinar (de 1.290 dólares - cerca de 1.145 euros), óculos de sol Prada e botas Yeezy, de acordo com o Page Six.

Já na sexta-feira, a celebridade foi novamente vista com um conjunto de látex, composto por um top e uma calças pretas.

Kim Kardashian© Getty Images

Por sua vez, Julia Fox sentou-se na primeira fila do desfile da Versace também com um visual de látex, preto, composto por um top e uma saia midi de cintura baixas.

Julia Fox© Getty Images

Veja na galeria algumas imagens de Julia Fox e Kim Kardashian na Semana da Moda de Milão.

