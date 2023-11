Julia Fox afirmou que é "mais do que apenas um objeto sexual" e quer que o seu corpo seja "celebrado", lamentando a frustração que sente pelos rótulos que lhe têm colocado.

A atriz e modelo refere que isso acontece porque decidiu usar roupas muito curtas, mas que essa escolha não deve fazer com que seja objetificada sexualmente.

"Os corpos das mulheres devem ser celebrados e não devem ser vistos apenas como objetos sexuais. Qualquer pessoa que tenha ficado zangada comigo por mostrar muita pele acabou por me dar esse rótulo de 'ser sexual'. Mas sou muito mais do que isso – e sexo é a última coisa que faço com o meu corpo", afirmou, em entrevista à versão britânica da Cosmopolitan.

"Estou orgulhosa do meu corpo. Porque é que eu não usaria algo revelador, divertido e artístico? Porquê escolher interpretar o meu corpo como um objeto sexual?”, acrescentou.

