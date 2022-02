Julia Fox falou sobre a alegada relação com Drake, afirmando que, enquanto passaram tempo juntos, "não aconteceu realmente nada" entre eles.

"Ele é um grande homem e um cavalheiro... e foi isso. Não aconteceu realmente nada, éramos apenas amigos que estavam a sair", disse a atriz no podcast 'Forbidden Fruits', na passada sexta-feira.

"Não diria que estivéssemos a namorar", acrescentou, reagindo aos recentes rumores.

Além disso, destacou que Kanye West sabia da sua 'história' com Drake antes de começarem a namorar. "Obviamente, quando comecei a falar com o Ye [como é agora conhecido Kanye West], disse-lhe imediatamente - acho que no primeiro dia, antes de ir mais longe - porque sou uma pessoa honesta", partilhou.

