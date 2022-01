Julia Fox teve um romance secreto com Drake antes de ter começado a namorar com um 'inimigo' do artista, Kanye West, conta o Page Six.

Fontes dizem que a atriz, de 31 anos, partilhou esta informação com Kanye West e que o rapper não ficou agradado com a informação.

Ao que tudo indica, Drake, de 35 anos, entrou em contacto com Julia Fox pela primeira vez através do Instagram, onde lhe mandou uma mensagem a elogiá-la pelo papel em 'Uncut Gems', em 2019.

Mas foi só depois da relação de Julia com Peter Artemiev ter chegado ao fim, nesse mesmo ano, que a atriz voltou a entrar em contacto com Drake na rede social.

Fontes contam que Fox e o cantor encontraram-se depois em Nova Iorque, em fevereiro de 2020. Os encontros continuaram e no Dia dos Namorados Drake terá oferecido à atriz uma mala Birkin, que custam entre 20 mil a 500 mil dólares (entre 17 mil a cerca de 440 mil euros).

A celebridade terá viajado para Toronto para estar com Drake na sua mansão, mas acabou por ser obrigada a "interromper" a viagem por causa da pandemia. Com as fronteiras a serem fechadas, Julia Fox "teve de voltar para casa".

Mais tarde, Fox reacendeu o romance com Peter Artemiev, com quem tem um filho em comum, de um ano.

