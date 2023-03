Uma semana depois de ter anunciado no Instagram o nascimento do segundo filho, Júlia Belard voltou a recorrer à rede social para mostrar pela primeira vez o rosto do bebé.

A cantar e com o menino ao colo, é assim que podemos ver a mamã nas recentes imagens. "Que encontres sempre paz na minha voz, meu amor pequenino", escreveu na legenda. Veja o amoroso vídeo na galeria.

De recordar que este é o segundo filho de Júlia Belard em comum com Francisco Sérvulo Correia. Ambos são ainda pais de Matias.

Leia Também: Já nasceu o segundo filho de Júlia Belard! "E assim recomeça"