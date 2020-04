Júlia Belard decidiu falar sobre o seu corpo na mais recente publicação que fez na sua página de Instagram. Uma partilha que chega depois de ter recebido várias mensagens a perguntarem-lhe: "Como é que emagreceste tanto?" ou "O que é que fizeste para mudar o teu corpo?".

"A resposta tem muito que se lhe diga. Já várias vezes pensei em partilhar os meus treinos convoco mas, a verdade é que além de ainda estar em processo de recuperação pós-parto (sim, ainda), o treino é um dos poucos momentos em que posso estar focada, sem preocupações. Por outro lado, nem tudo é o que parece", começou por explicar, desabafando de seguida que com a chegada da pandemia da Covid-19 e por ter de ficar em isolamento social, o seu corpo tem sentido os efeitos desta fase.

"Com a chegada da quarentena, deixei de poder treinar tão intensivamente mas passei a estar mais atenta ao meu corpo. Comecei a reparar que, apesar de parecer, a musculatura da minha barriga não estava a 100%", disse, destacando de seguida que decidiu, entretanto, pedir ajuda a uma "especialista".

"Hoje, reprogramei o meu treino de acordo com as necessidades do meu corpo e com a diástase que ainda tenho, na zona do umbigo. Sei que têm muita vontade de saber como aqui cheguei e, por isso, decidi que vou começar a partilhar convosco algumas dicas e alguns dos passos que fui dando", prometeu.

Recorde-se que Júlia Belard foi mãe do pequeno Matias em junho de 2017, fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia, de quem está noiva.

