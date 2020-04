Depois de no passado mês de fevereiro ter sido noticiado que o julgamento de R. Kelly por crimes sexuais tinha sido adiado para julho para não entrar em conflito com um outro julgamento do artista, um caso separado em Chicago, a data foi novamente alterada.

De acordo com o Page Six, o julgamento, em Nova Iorque, irá decorrer no dia 29 de setembro. A decisão da juíza, Ann Donnelly, foi tomada esta quinta-feira, através de uma videoconferência.

Também esta quinta-feira, os advogados de Kelly entraram com um novo pedido em Donnelly para que o artista seja retirado do Centro de Detenção Metropolitana de Chicago.

Apesar desta solicitação já ter sido feita no dia 7 de abril, tendo sido rejeitada, os advogados argumentam que, deste então, seis detidos da prisão federal de Windy City testaram positivo para a Covid-19.

