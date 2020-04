Em março, a defesa de R. Kelly pediu a libertação do cantor devido à pandemia da Covid-19, uma vez que este foi submetido a uma cirurgia de urgência no início do ano.

Contudo, a revista Variety avança que o pedido foi esta terça-feira recusado pela juíza Ann Donnelly, do tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque.

O tribunal considerou que o cantor, de 53 anos, não se encontra em risco, pelo que permanecerá preso a aguardar julgamento.

De recordar que o artista está preso desde o verão do ano passado pelas acusações de tráfico sexual, extorsão e pornografia infantil.

