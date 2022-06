Judite Sousa recorreu à sua página de Instagram para divulgar o trabalho de uma designer portuguesa que a deixou encantada.

"Chama-se Sophia Kah. É o nome da marca. Na realidade, a Ana é oriunda de Felgueiras, de uma família ligada à indústria têxtil. A Ana utiliza nas suas coleções os bordados do norte do país. A Ana não vende em Portugal. Vende no mundo. Está baseada em Londres. Não percebo como é que esta história de sucesso não foi ainda contada", escreveu.

E para evitar ser alvo de críticas, a comunicadora esclareceu: "Uma nota: este texto não é publicitário. Eu comprei os meus 'sleepers', mas como jornalista sinto a obrigação de partilhar com os meus seguidores casos de sucesso a nível internacional".

